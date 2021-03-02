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Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости радикального ужесточения антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба партии.

Ранее Минюст разработал поправки к закону о противодействии коррупции, закрепляющие определение «коррупционное правонарушение» и упрощающие процедуру взыскания имущества у коррупционеров.

«Нужно признавать коррупцию не просто правонарушением, а тяжким преступлением, приравненным к госизмене. И пресекать такие преступления в зародыше: с помощью статьи о незаконном обогащении, которую наша фракция давно предлагает ввести в Уголовный кодекс», — сказал Миронов,

Также Миронов отметил, что в законодательстве «нужно не уточнять, а четко прописывать конфискацию имущества и у коррупционера, и у его ближайших родственников».

«Зачем ползти черепашьим шагом там, где можно сразу совершить прыжок к цели? А цель — победить коррупцию, масштабы которой некоторыми экспертами оцениваются в суммы до 5 триллионов рублей», — заключил Миронов.

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