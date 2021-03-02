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США и Евросоюз нанесут синхронный удар санкциями по России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: USCapitol

Антироссийские санкции, которые США собираются ввести из-за Алексея Навального, будут увязаны с ограничительными мерами Евросоюза в отношении России, сообщил источник в Белом доме.

Санкции США против России в связи с делом Навального могут коснуться десяти российских чиновников, уточняет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Эти санкции станут первыми, наложенными на Россию администрацией президента Джо Байдена, они «зададут тон дальнейшей политике в отношении Москвы», отметил собеседник агентства.

Байден пошлет России «сильный сигнал», касающийся соблюдения прав человека. Санкции также продемонстрируют важность, того, что действия предпринимаются совместно с союзниками — Евросоюзом, отметил источник.

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Uynachalnica

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anubis77

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Иркут 69

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