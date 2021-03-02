НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Маленькая лавина накрыла лыжника в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
220 0

Горнолыжник, скатывавшийся вне трасс в Шерегеше, вызвал небольшую лавину, которая накрыла его с головой — видео опубликовано в социальных сетях.

На кадрах мужчина начинает катиться по склону в лесу, в этот момент происходит сход снега. Лавина свалила туриста с ног, но он поднялся и поехал дальше.

«Будьте осторожны. Несколько дней назад в Шерегеше», — написал автор видео.

Комментаторы в соцсетях заявили, что новички не должны кататься на таких участках. Многие заметили, что лыжник поехал поперек склона.

Еще по теме
Вышел тизер проекта о путешествиях «Пятеро на каникулах» про Алтай
Спасатели в Кузбассе подсчитали травмированных туристов
Грузия откроет границу для россиян
Подводный робот изучит древнюю крепость в Туве
смотреть все
Кузбасс #Туризм
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Подробности
•
Как отдыхаем на 8 Марта
•
Банковские вклады: каких сюрпризов ждать от налоговой?
•
Эксперты спрогнозировали курс доллара на весну
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Маленькая лавина накрыла лыжника в Шерегеше
Сибирь 02.03.2021 18:17
Отшельнице Агафье Лыковой построили новый дом
Сибирь 02.03.2021 16:49
Мстительный мужчина из Турции заказал убийство сибирячки
Сибирь 02.03.2021 15:55
Мертвую пару с огнестрельными ранениями нашли в Новосибирске
Сибирь 02.03.2021 14:38
Самое популярное
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
6936
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
4288
Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
3255
Байден оценил принадлежность Крыма
3161
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
82
Лавров напомнил Европе о дискриминации русскоязычных
53
Байден оценил принадлежность Крыма
35
Горбачев призвал Байдена и Путина «не бычиться»
30
Акция памяти Бориса Немцова прошла в Москве
28
МИД призвал сократить зависимость от «ядовитого доллара»
Sibnet.Ru