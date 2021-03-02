Маленькая лавина накрыла лыжника в Шерегеше

Горнолыжник, скатывавшийся вне трасс в Шерегеше, вызвал небольшую лавину, которая накрыла его с головой — видео опубликовано в социальных сетях.

На кадрах мужчина начинает катиться по склону в лесу, в этот момент происходит сход снега. Лавина свалила туриста с ног, но он поднялся и поехал дальше.

«Будьте осторожны. Несколько дней назад в Шерегеше», — написал автор видео.

Комментаторы в соцсетях заявили, что новички не должны кататься на таких участках. Многие заметили, что лыжник поехал поперек склона.