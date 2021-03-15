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«Говорящие» кости: как антропологи собирают пазлы прошлого

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Фото: © ИАЭТ СО РАН
Захоронения, обнаруженные археологами, насчитывают сотни, а порой и тысячи лет. Все, что остается от человека к этому времени — кости. В дело вступают антропологи, чтобы определить, возраст, состояние здоровья, причину смерти, «профессию» и даже рацион древнего человека.

Антропологи на раскопках чем-то похожи на криминалистов, фиксирующих мельчайшие детали на месте происшествия. «Позицию залегания скелета, его сохранность, комплектность. Затем кости вынимаются из раскопа и проходят процесс первичной (полевой) обработки. Их тщательно чистят, сушат (если они влажные) и аккуратно упаковывают в бумагу, обязательно, при этом, подписывая каждый конверт», — перечисляет антрополог Института археологии и этнографии СО РАН Мария Кишкурно.

Фото: © ИАЭТ СО РАН

Затем кости бережно транспортируют в лабораторию, а там ученые вновь берутся за кропотливый труд — проводят вторичную обработку, чистку, сушку, переупаковку и ставят на учет. Только после этого начинается непосредственно научная работа. Исследуется антропологический тип, морфология, патологии. Ученые превращаются во въедливых следователей, выпытывающих у древности секреты прошлого.

Возраст и войны

Кости не могут рассказать о периоде захоронения. Датировать его — прерогатива археологов. Но антропологи, изучив останки, почти всегда могут сказать — в каком возрасте умер человек.

Возраст определяется разными способами. В отечественной антропологии принято оценивать состояние швов черепа. «Мы знаем, что череп состоит  примерно из 23 костей, которые соединяются друг с другом посредством так называемых швов. Чем старше человек, тем сильнее эти швы "закрыты"», — объясняет  Кишкурно. Так, у пожилых людей швы черепа практически не видны. 

Возраст детских останков антропологи определяют в основном по зубам, так как смена молочных зубов на постоянные имеет свои возрастные интервалы.

В отдельных случаях костные останки позволяют определить и причину смерти. Гибель человека оставляет следы на костях, так же как и ряд тяжелых болезней.

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Предположим, во время боевых действий человек получил травму, несовместимую с жизнью, ему пробили череп топором. 

«Конечно, результаты такого воздействия мы сможем зафиксировать. Также нечасто, но фиксируются и тяжелые заболевания, тоже отразившиеся на костях, например, разного рода опухоли», — приводит примеры антрополог.

Но и эти ответы не останавливают ученых от дальнейшего исследования. Ученые хотят знать не только о смерти, но и о жизни человека. Например, кем «работал» древний предок современных людей.

Вегетарианец или мясоед

Определить род деятельности пращуров антропологам помогает методика учета изменения костных структур – остеоскопия. Благодаря ей можно понять, какие специализированные нагрузки и на группы мышц были при жизни человека.

«Так, например, мы с моей коллегой Ольгой Батаниной несколько лет назад написали статью про популяцию средневековых земледельцев, часть из которых, судя по развитию костного рельефа в местах прикрепления мышц, были всадниками. Буквально один-два человека из всей изученной группы», — рассказывает Кишкурно.

У женщин, обнаруженных в том же захоронении, были другие «специальности». При жизни у них были специфические нагрузки на тазобедренные, коленные и голеностопные суставы. Ученые предположили, что они могли заниматься земледелием или собирательством, сидя при этом на корточках.

«Конечно, эти интерпретации носят вероятностный характер, мы не настаиваем на однозначности и правильности наших заключений. Тема сложная и зачастую очень спорная. Но предполагать можем», — добавляет ученый.

Зубные патологии ярко демонстрируют антропологам общее состояние здоровья организма и могут дать информацию об основном типе питания. Зубы помогают понять, какие пищевые предпочтения были у человека — любил ли он мясо или ограничивался в основном растительной пищей.

Разумеется, и в этом случае исследователям-антропологам следует делать выводы с осторожностью: на развитие стоматологических заболеваний могут оказать влияние не только специализация рациона, но и какие-нибудь хронические болезни в организме человека, нарушения обменных функций и прочее.

Собрать пазлы

К сожалению, время скрывает множество секретов. Скелет не отправишь сдавать кровь на анализ, не проведешь гистологические и другие исследования, которые делают врачи для установления диагноза пациенту.

Но рентген или компьютерная томография — вполне приемлемая процедура для ископаемых останков. «У нас недавно появился свой рентген-аппарат, и мы уже его осваиваем! Мы сможем изучать травмы, переломы и можем увидеть изменения внутренней костной структуры, которые невозможно зафиксировать невооруженным глазом», — рассказывает собеседница.

Это значит, что современные технологии позволят антропологам узнавать и другие секреты, которые попыталось скрыть время. Их информация вкупе с той, что получают археологи (о быте, религии, о традициях, культуре), помогает получать целые картины из отдельных деталей большого пазла.

«Где-то в этот момент и приоткрывается дверца в прошлое и мы получаем ту самую картину жизни древних людей. Невероятные ощущения!», — заключает антрополог.

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