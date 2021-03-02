Лукашенко назвал глупыми разговоры об объединении с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что мир изменился и сейчас уже глупо говорить о возможном объединении Белоруссии и России.

«Мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», — цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, «это абсолютно не нужно». «Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий», — уверен Лукашенко.

Он отметил, что «белорусы живут в своей квартире», хотя она и небольшая по сравнению с Россией.