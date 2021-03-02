НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко назвал глупыми разговоры об объединении с Россией

Источник:
Sibnet.ru
324 6
Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что мир изменился и сейчас уже глупо говорить о возможном объединении Белоруссии и России.

«Мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», — цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, «это абсолютно не нужно». «Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий», — уверен Лукашенко.

Он отметил, что «белорусы живут в своей квартире», хотя она и небольшая по сравнению с Россией.

Еще по теме
США и Евросоюз нанесут синхронный удар санкциями по России
Россия пригрозила «хлопнуть дверью» в Совете Европы
Лукашенко присвоил сыну генеральское звание
Украинцы переименовали русский язык
смотреть все
Политика #Мир
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Подробности
•
Как отдыхаем на 8 Марта
•
Банковские вклады: каких сюрпризов ждать от налоговой?
•
Эксперты спрогнозировали курс доллара на весну
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Маленькая лавина накрыла лыжника в Шерегеше
Сибирь 02.03.2021 18:17
Отшельнице Агафье Лыковой построили новый дом
Сибирь 02.03.2021 16:49
Мстительный мужчина из Турции заказал убийство сибирячки
Сибирь 02.03.2021 15:55
Мертвую пару с огнестрельными ранениями нашли в Новосибирске
Сибирь 02.03.2021 14:38
Самое популярное
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
6936
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
4288
Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
3255
Байден оценил принадлежность Крыма
3161
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
82
Лавров напомнил Европе о дискриминации русскоязычных
53
Байден оценил принадлежность Крыма
35
Горбачев призвал Байдена и Путина «не бычиться»
30
Акция памяти Бориса Немцова прошла в Москве
28
МИД призвал сократить зависимость от «ядовитого доллара»
Sibnet.Ru