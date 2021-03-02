Бывший главный тренер сборной России Романцев перенес инфаркт

Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака» Олег Романцев был госпитализирован с инфарктом, он перенес операцию на сердце.

О госпитализации Романцева во вторник сообщили несколько его знакомых. Позже эту информацию подтвердил сам экс-тренер.

«Чувствую себя хорошо. Операция была довольно серьёзной, ещё минимум два дня проведу в реанимации. А потом уже переведут в обычную палату. Врачи сказали, что был инфаркт, операция прошла успешно», — сказал Романцев РИА Новости.

Романцеву 67 лет, он дважды возглавлял сборную России: в середине 1990-х и с 1998 по 2002 годы. Команда не смогла преодолеть групповой этап на Евро-1996 и ЧМ-2002, а также не прошла отбор на Евро-2000. Вместе со «Спартаком» он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР.