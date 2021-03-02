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Бывший главный тренер сборной России Романцев перенес инфаркт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака» Олег Романцев был госпитализирован с инфарктом, он перенес операцию на сердце.

О госпитализации Романцева во вторник сообщили несколько его знакомых. Позже эту информацию подтвердил сам экс-тренер.

«Чувствую себя хорошо. Операция была довольно серьёзной, ещё минимум два дня проведу в реанимации. А потом уже переведут в обычную палату. Врачи сказали, что был инфаркт, операция прошла успешно», — сказал Романцев РИА Новости.

Романцеву 67 лет, он дважды возглавлял сборную России: в середине 1990-х и с 1998 по 2002 годы. Команда не смогла преодолеть групповой этап на Евро-1996 и ЧМ-2002, а также не прошла отбор на Евро-2000. Вместе со «Спартаком» он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР.

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WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.

anubis77

От твоих комментов несёт нафталином и плесенью, давай уж чёт новенькое, ты б хоть каким-нибудь словарём...

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

Alexander222

Может нынешнему "руководству" страны стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения...
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