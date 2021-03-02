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Мстительный мужчина из Турции заказал убийство сибирячки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Силовики задержали двух молодых людей за попытку убийства женщины из Красноярского края. Их нанял гражданин Турции, чтобы отомстить бывшей жене, сообщило региональное СУ СК .

В феврале в городе Железногорске трое молодых людей напали на женщину, ударив ее ножом. Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в больницу. Женщина успел сказать врачам, что к покушению может быть причастен ее супруг, живущий в Турции. Оперативники по горячим следам задержали двух граждан Республики Казахстан и одного жителя России.

По версии следствия, трое подозреваемых в конце декабря 2020 года получили «заказ» от иностранца — он попросил убить его жену из Железногорска. Они приехали в Красноярский край, тайком проникли на территорию закрытого города, выследили женщину и спланировали убийство.

Утром 17 февраля мужчины подъехали к зданию детского сада, дождались, пока женщина отведет детей. Один из них подошел к ней и ударил ножом. Злоумышленники выбросили нож и сразу же поехали в Красноярск, оттуда на самолете прибыли в Москву и отправились в Домодедово — они намеревались бежать за границу. В аэропорту их задержали полицейские.

На допросе задержанные во всем признались, рассказав, что «заказчик» пообещал им за убийство от 10 до 30 тысяч долларов. Сама потерпевшая объяснила, что супруг захотел ее убить в отместку за то, что она без его согласия увезла детей в Россию.

Сейчас трое обвиняемых находятся под стражей. Им предъявили обвинение по статьям 30 УК РФ и 105 УК РФ (покушение на убийство по найму). Расследование продолжается.

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WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.

anubis77

От твоих комментов несёт нафталином и плесенью, давай уж чёт новенькое, ты б хоть каким-нибудь словарём...

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

Alexander222

Может нынешнему "руководству" страны стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения...
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