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Россия пригрозила «хлопнуть дверью» в Совете Европы

Источник:
ТАСС
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Фото: Adrian Grycuk / CC BY-SA 3.0 pl

Россия должна пересмотреть свою роль в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и быть готовой покинуть ее, заявил в понедельник глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

ПАСЕ готовится запустить трехстороннюю процедуру, в ходе которой будет рассмотрено ограничение полномочий России в организации и последующее исключение из нее.

«Первое, конечно, мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации, второе — мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны», — отметил Толстой.

«Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем», — отметил он. По его словам, выход из ПАСЕ повлечет за собой и выход из Совета Европы (СЕ), так как членство во всех органах едино.

Россия стала членом Совета Европы в 1996 году и с этого времени представлена в его главных органах — Комитете министров и Парламентской ассамблее.

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