Эксперты насчитали у россиян рекордный объем свободных денег

Индекс «свободных денег» (ИДС) у россиян за год вырос на 82%. Этот рост стал рекордным за всю историю наблюдений, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Индекс отражает динамику соотношения доходов к расходам. «Свободные деньги» остаются после покупки еды, товаров повседневного спроса, оплаты счетов ЖКХ и транспортных расходов.

Аналитики подчеркнули, что рост индекса «свободных денег» не указывает на увеличение доходов. Россияне стали копить, а не тратить, приводят «Известия» вывод исследователей.

Свою роль сыграли также коронавирусные ограничения, ударившие по покупательской активности россиян в 2020 году.