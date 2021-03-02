Мертвую пару с огнестрельными ранениями нашли в Новосибирске

Мужчину и женщину с огнестрельными ранениями нашли мертвыми в квартире на Учительской улице, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, 40-летнего мужчину и его 37-летнюю сожительницу нашли мертвыми вечером в понедельник. Им стреляли в головы. Рядом лежало оружие.

«Отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе версия о том, что мужчина застрелил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством», – говорится в сообщении. Расследуется дело о двойном убийстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.