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Михаил Мишустин прилетел в Барнаул

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Алтайский край, он посещает регионы с наиболее низкими социально-экономическими показателями.

В Барнауле он посетит среднюю общеобразовательную школу №53, где встретится с педагогами, в том числе с участниками программы «Земский учитель». В школе Мишустин осмотрит инженерно-технологический центр, кабинет информатики и столовую, где с представителями родительского комитета обсудит в том числе вопрос организации горячего питания для учеников.

Также Мишустин, сообщает ТАСС, побывает на Алтайском заводе прецизионных изделий. В программе посещения – встреча с представителями промышленности Алтайского края. Он ознакомится с работой цеха производства корпусов форсунок, цеха станкостроения, цеха обработки корпусных деталей топливной системы и цеха сборки современных топливных систем, а также встретится с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Визит премьера ожидают также в соседней Республике Алтай.

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WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

Alexander222

Может нынешнему "руководству" страны стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения...

west_nik

Почему она не работает? Выборы закончились, пора трудиться как это делают все жители Беларуссии...
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