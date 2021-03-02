Михаил Мишустин прилетел в Барнаул

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Алтайский край, он посещает регионы с наиболее низкими социально-экономическими показателями.

В Барнауле он посетит среднюю общеобразовательную школу №53, где встретится с педагогами, в том числе с участниками программы «Земский учитель». В школе Мишустин осмотрит инженерно-технологический центр, кабинет информатики и столовую, где с представителями родительского комитета обсудит в том числе вопрос организации горячего питания для учеников.

Также Мишустин, сообщает ТАСС, побывает на Алтайском заводе прецизионных изделий. В программе посещения – встреча с представителями промышленности Алтайского края. Он ознакомится с работой цеха производства корпусов форсунок, цеха станкостроения, цеха обработки корпусных деталей топливной системы и цеха сборки современных топливных систем, а также встретится с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Визит премьера ожидают также в соседней Республике Алтай.