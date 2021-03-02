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Новая функция Instagram позволит устраивать ток-шоу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Instagram запустил функцию, позволяющую пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек с помощью инструмента Live Rooms.

«Сегодня мы представляем Live Rooms, которая позволит вам вести прямой эфир в Instagram с участием до трех человек. Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам "удвоить" ваш прямой эфир», — сказано на сайте соцсети.

Сервис надеется, что это позволит вести в Instagram ток-шоу, импровизировать там с артистами или просто общаться с друзьями. Новая функция может предоставить новые способы ведения бизнеса и получения прибыли.

Чтобы использовать функцию, нужно провести пальцем влево и выбрать опцию Live Camera, затем добавить заголовок трансляции и коснуться значка Live Rooms. После этого пользователь сможет найти гостей, с которыми хотел бы разделить эфир. Собеседников можно добавлять поочередно или всех сразу.

Новая функция станет доступна во всем мире в ближайшее время.
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WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

Alexander222

Может нынешнему "руководству" страны стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения...

west_nik

Почему она не работает? Выборы закончились, пора трудиться как это делают все жители Беларуссии...
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