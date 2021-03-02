Новая функция Instagram позволит устраивать ток-шоу

Instagram запустил функцию, позволяющую пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек с помощью инструмента Live Rooms.

«Сегодня мы представляем Live Rooms, которая позволит вам вести прямой эфир в Instagram с участием до трех человек. Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам "удвоить" ваш прямой эфир», — сказано на сайте соцсети.

Сервис надеется, что это позволит вести в Instagram ток-шоу, импровизировать там с артистами или просто общаться с друзьями. Новая функция может предоставить новые способы ведения бизнеса и получения прибыли.

Чтобы использовать функцию, нужно провести пальцем влево и выбрать опцию Live Camera, затем добавить заголовок трансляции и коснуться значка Live Rooms. После этого пользователь сможет найти гостей, с которыми хотел бы разделить эфир. Собеседников можно добавлять поочередно или всех сразу.

Новая функция станет доступна во всем мире в ближайшее время.