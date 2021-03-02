Большинство работодателей заявили о нехватке кадров

Больше половины российских работодателей столкнулись с нехваткой кадров во время пандемии, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

В опросе приняли участие представители тысячи компаний из разных регионов страны. За последний год большая часть из них столкнулась с нехваткой персонала. Об этом заявили 63% опрошенных.

Чаще всего недостаток сотрудников замечали компании из сфер производства и промышленности, строительства и транспорта.

Большинство компаний столкнулись с недостатком линейного и массового персонала (61%), еще 30% не хватало менеджеров среднего звена.