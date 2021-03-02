Сервис «Лицей» предложил месяц бесплатной подписки

Ростелеком анонсировал акцию для онлайн-платформы сервиса «Лицей». Подписчик могут получить месяц бесплатных занятий по школьной программе и подготовке к ЕГЭ.

Пользователи, которые в Личном кабинете Ростелекома приобретут полную подписку «Лицея» в период с 6 по 8 марта, получат после окончания первого месяца 30 дней бесплатных занятий по всей основной программе. Наполнение онлайн-платформы предназначено для школьников с 1 по 11 классы.

В «Лицее» есть уроки по всем предметам школьной программы, кроме физкультуры. А выпускники могут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Для них разработали специальные тренажеры и уроки.

Создатели «Лицея» предлагают школьникам коллекцию развивающих курсов. Но заниматься по ним может и взрослый. Например, авторский курс «От нуля до Intermediate» поможет выучить английский язык без лишней теории. В нем есть видеоуроки и интерактивные тренажеры.