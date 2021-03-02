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Джоли продала подарок Брэда Питта за 11,5 млн долларов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © angelinajolie_offiicial, instagram.com/angelinajolie_offiicial

Актриса Анджелина Джоли выставила картину Уинстона Черчилля на продажу, ее приобрел неизвестный за 11,5 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

Картина «Башня мечети Кутубия» обычно считается самой важным произведением Уинстона Черчилля. Это единственная работа политика, созданная во время Второй мировой войны.

В 1943 году художник подарил полотно президенту Франклину Рузвельту. По наследству картина перешла его сыну Эллиоту Рузвельту. А в 1960-х сын президента продал произведение искусства антикварам.

Фото: © ChristiesInc, twitter.com/ChristiesInc

Анджелине Джоли «Башню мечети Кутубия» подарил Брэд Питт, купивший картину в 2011 году. Актриса же выставила подарок на аукционе. Изначально лот был выставлен за 2,5 миллиона долларов. Итоговая цена составила 11,5 миллиона и стала рекордной для картин Черчилля.

Питт и Джоли расстались со скандалом в 2016 году после десяти лет отношений и двух лет брака. Их совместная коллекция произведений искусства оценивается примерно в 25 миллионов долларов.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

Alexander222

Может нынешнему "руководству" страны стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения...

west_nik

Почему она не работает? Выборы закончились, пора трудиться как это делают все жители Беларуссии...
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