Джоли продала подарок Брэда Питта за 11,5 млн долларов

Актриса Анджелина Джоли выставила картину Уинстона Черчилля на продажу, ее приобрел неизвестный за 11,5 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

Картина «Башня мечети Кутубия» обычно считается самой важным произведением Уинстона Черчилля. Это единственная работа политика, созданная во время Второй мировой войны.

В 1943 году художник подарил полотно президенту Франклину Рузвельту. По наследству картина перешла его сыну Эллиоту Рузвельту. А в 1960-х сын президента продал произведение искусства антикварам.

Анджелине Джоли «Башню мечети Кутубия» подарил Брэд Питт, купивший картину в 2011 году. Актриса же выставила подарок на аукционе. Изначально лот был выставлен за 2,5 миллиона долларов. Итоговая цена составила 11,5 миллиона и стала рекордной для картин Черчилля.

Питт и Джоли расстались со скандалом в 2016 году после десяти лет отношений и двух лет брака. Их совместная коллекция произведений искусства оценивается примерно в 25 миллионов долларов.