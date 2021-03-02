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Матвиенко выступила против отказа от доллара

Источник:
РИА Новости
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Американский доллар останется в обращении в России, но зависимость от него будет снижаться, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Доллар, естественно, никуда не исчезнет, <...> но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается», — сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.

Она напомнила, что российские золотовалютные резервы уже намного меньше зависят от доллара. Вложения Москвы в государственные обязательства Соединенных Штатов сократились в 30 раз.

«Мы в последнее время очень много сделали для укрепления рубля, повышения привлекательности российской валюты и для бизнеса, и для наших граждан», — отметила сенатор.

Россияне все чаще берут кредиты и делают вклады в рублях, заключила спикер Совфеда.

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