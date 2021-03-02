Три автомобиля столкнулись в смертельном ДТП под Новосибирском

Три автомобиля столкнулись на Чуйском тракте в Черепановском районе Новосибирской области во вторник – погиб один водитель, пострадали три человека, в том числе и двухлетний ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации полиции, авария произошла на 135 километре Чуйского тракта в 9.00 по местному времени (5.00 мск). 27-летний водитель Honda Civic двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска и при обгоне столкнулся со встречным Toyota Camry, а после – с автомобилем Nissan.

В результате аварии 49-летний водитель Camry погиб на месте. Водитель и двое пассажиров Honda Civic, в том числе и двухлетний ребенок, попали в больницу. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.