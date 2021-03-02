Красноярский сноубордист стал трехкратным чемпионом мира

Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира, который проходит в Рогле (Словения), он опередил соперника на 0,01 секунды.

В финале спортсмен победил итальянца Роланда Фишналлера, опередив его на 0,01 секунды.

Еще один россиянин Андрей Соболев занял третье место, выиграв в заезде за бронзовую медаль у южнокорейца Ким Сан Гюма.

Логинову 21 год, он в третий раз стал чемпионом мира, до этого победив в 2019 году в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе. Спортсмен родился в красноярском Дивногорске и представляет Сибирский федеральный округ.