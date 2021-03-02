НАВЕРХ

Красноярский сноубордист стал трехкратным чемпионом мира

Источник:
Sibnet.ru
168 1
Фото: © instagram.com/loginov__dmitrii

Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира, который проходит в Рогле (Словения), он опередил соперника на 0,01 секунды.

В финале спортсмен победил итальянца Роланда Фишналлера, опередив его на 0,01 секунды.

Еще один россиянин Андрей Соболев занял третье место, выиграв в заезде за бронзовую медаль у южнокорейца Ким Сан Гюма.

Логинову 21 год, он в третий раз стал чемпионом мира, до этого победив в 2019 году в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе. Спортсмен родился в красноярском Дивногорске и представляет Сибирский федеральный округ.

Еще по теме
Туктамышева выложила фото топлес
Вяльбе задумалась о запрете соцсетей среди лыжников
Объявлен состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Большунов и Ретивых взяли бронзу в командном спринте на ЧМ
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Домострой
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Все статьи
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Картина дня
Горбачев установил возрастной рекорд среди лидеров страны
Матвиенко выступила против отказа от доллара
Эксперты насчитали у россиян рекордный объем свободных денег
Титановый шар с русскими надписями нашли на Багамах
Подробности
•
Как отдыхаем на 8 Марта
•
Банковские вклады: каких сюрпризов ждать от налоговой?
•
Эксперты спрогнозировали курс доллара на весну
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Соревнования по дзюдо в Дагестане вылились в массовую драку
28.02.2021 12:59
Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы
24.02.2021 18:29
Умер легендарный тяжелоатлет и кумир Шварценеггера Юрий Власов
14.02.2021 12:08
Олимпийцам в Токио выдадут 150 тысяч презервативов
11.02.2021 13:49
Девушка дня
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Обсуждение (1)
Картина дня
Горбачев установил возрастной рекорд среди лидеров страны
Матвиенко выступила против отказа от доллара
Эксперты насчитали у россиян рекордный объем свободных денег
Титановый шар с русскими надписями нашли на Багамах
Отношения
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
На языке кошек: как понять питомца
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Мужская сила: какие продукты улучшают сперму
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Опасная метка: как убрать родинку
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
76
Лавров напомнил Европе о дискриминации русскоязычных
53
Байден оценил принадлежность Крыма
34
Горбачев призвал Байдена и Путина «не бычиться»
30
Акция памяти Бориса Немцова прошла в Москве
28
МИД призвал сократить зависимость от «ядовитого доллара»
Sibnet.Ru