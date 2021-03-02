США вооружат Украину списанными катерами

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на 125 миллионов долларов — речь идет о поставке нескольких патрульных катеров Mark VI, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Предоставленные США оборонительные летальные вооружения помогут Украине более эффективно обороняться от российской агрессии», — цитирует ТАСС Кирби.

Представитель Пентагона пояснил, что этот пакет состоит главным образом из двух патрульных катеров Mark VI, «которые помогут Украине защищать территориальные воды». Всего США планирует передать украинской стороне восемь таких катеров.

Ранее Военно-морские силы США решили к концу 2021 года вывести из своего состава все 12 находящихся на вооружении катеров Mark VI из-за их беспомощности против серьезного противника и дороговизны.