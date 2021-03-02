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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США вооружат Украину списанными катерами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Joshua Scott

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на 125 миллионов долларов — речь идет о поставке нескольких патрульных катеров Mark VI, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Предоставленные США оборонительные летальные вооружения помогут Украине более эффективно обороняться от российской агрессии», — цитирует ТАСС Кирби.

Представитель Пентагона пояснил, что этот пакет состоит главным образом из двух патрульных катеров Mark VI, «которые помогут Украине защищать территориальные воды». Всего США планирует передать украинской стороне восемь таких катеров.

Ранее Военно-морские силы США решили к концу 2021 года вывести из своего состава все 12 находящихся на вооружении катеров Mark VI из-за их беспомощности против серьезного противника и дороговизны.

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WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

Alexander222

Может нынешнему "руководству" страны стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения...

west_nik

Почему она не работает? Выборы закончились, пора трудиться как это делают все жители Беларуссии...
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