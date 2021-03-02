Редкий кабриолет Lada Natasha выставили на продажу

Кабриолет на базе ВАЗ-2108, известный как Lada Natasha, выставили на продажу в Москве — за машину из Канады владелец просит 1,3 миллиона рублей.

«Автомобиль восстановлен в оригинал до болтика, все в отличном состоянии, как будто только что сошел с заводского конвейера. Все запчасти новые, включая салон», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

По словам продавца, таких автомобилей остались считанные единицы. У кабриолета, выпущенного в 1993 году, сохранились канадские шильдики.

Кабриолет Lada Natasha создан на базе Lada Samara. Обычные ВАЗ-2108 экспортировали за границу, где их переделывали. Автомобиль оснащался тканевым складывающимся верхом и механизмом его складывания. С 1990 года по 1995 год было выпущено лишь около 456 кабриолетов, их продавали во Франции, Германии, Бельгии и Венгрии.