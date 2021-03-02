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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Парк военной техники появится в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны РФ

Власти Омской области обсудили с военными перспективы создания парка военной техники под открытым небом, сообщила пресс-служба администрации региона.

«Вся линейка такой техники – от легендарных исторических экземпляров бронетехники, артиллерийских орудий до современных образцов – уже собрана и хранится на территории Омского автобронетанкового инженерного института», – говорится в сообщении.

Парк будет называться «Оружие Победы». Сейчас нужно определить площадку для его размещения. Проект планируется реализовать уже в этом году.

«В парке должны найти визуальное отражение страницы доблестной истории воинских подразделений, формировавшихся на территории Омской области, и имена героев», – сказано в сообщении.

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