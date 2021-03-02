Эксперт объяснил, как заработать на валюте в 2021 году

Оптимизма в отношении укрепления рубля в долгосрочной перспективе ждать не стоит, и покупка иностранной валюты может стать «защитным активом» в условиях экономической нестабильности, сообщил Sibnet.ru директор Казначейства РГС Банка Владимир Волков.

В конце 2020 года банки фиксировали повышенный спрос на валюту. Это можно объяснить предстоящими длинными праздниками и поездками на отдых за границу, а также процессом фиксации прибыли иностранными инвесторами.

Но для россиян иностранная валюта также может стать «защитным активом» в условиях экономической нестабильности и финансовых потрясений в долгосрочной перспективе.

«Сегодня, на наш взгляд, выгодно покупать валюту, так как оптимизма в отношении укрепления рубля в долгосрочной перспективе ждать точно не стоит. Практика показывает, что с интервалом в два–три года рубль неизменно девальвируется, и мы думаем, что в будущем эта тенденция сохранится», — отметил Волков.

Заработать можно на любых валютных парах: доллар-рубль, евро-рубль, евро доллар и так далее. Вопрос доступности к торговле отдельных пар для российского инвестора. «Мы бы советовали отдавать предпочтение доллару США, так как он довольно популярен в нашей стране», — добавил директор казначейства.

Также, по его словам, интересными с точки зрения доходности для частных инвесторов могут стать евро, швейцарский франк, китайский юань и японская йена.