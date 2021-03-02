Рекордное число американцев заявило о негативном отношении к России

Рекордное число американцев — 77% — негативно относятся к России, свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного социологической службой Gallup.

Очень негативно к России относятся 36% американцев, еще 41% — в целом негативно, приводит РИА Новости исследование Gallup. В то же время очень благоприятное или в целом благоприятное отношение к России сложилось у 22% американцев: 5% заявили, что относятся к стране очень благоприятно, 17% — в целом благоприятно. Еще 1% респондентов воздержался от ответа.

Это рекордные показатели с 1989 года, когда был проведен первый подобный опрос Gallup. В прошлом году неблагоприятно к РФ относились 72%, благоприятно — 28%.

Лучше всего жители США относятся к Канаде. Этой стране позитивную оценку дали 92% американцев, тогда как негативно о ней высказались всего 6% участников. Положительно американцы высказались о Великобритании, Франции, Японии и Германии. Наиболее неблагоприятно граждане США относятся к КНДР.