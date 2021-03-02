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Джордж Клуни и Джулия Робертс сыграют бывших в новой комедии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «11 друзей Оушена»

Голливудские звезды Джордж Клуни и Джулия Робертс снова появятся в кино в роли бывших мужи и жены в романтической комедии «Билет в рай».

В новом фильме герои Клуни и Робертс отправляется на Бали, чтобы помешать своей дочери совершить ту же ошибку, которую они совершили 25 лет назад, сообщает Deadline.

Съемки проекта начнутся в этом году. Режиссером назначен Ол Паркер, известный по фильмам «Представь нас вместе», «Сейчас самое время» и мюзиклу «Mamma Mia 2». А Джордж Клуни и Джулия Робертс выступят продюсерами комедии.

Пара Клуни и Робертс уже знакома зрителям в ролях бывших мужа и жены по фильму «11 друзей Оушена», про команду талантливых воров.

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