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Власти изменят облик популярнейшего сквера Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Дизайн-проект благоустройства Первомайского сквера утвержден в Новосибирске – это одно из самых популярных мест отдыха жителей города.

Как сообщил пресс-центр мэрии, в Первомайском сквере станет в два раза больше фонарей, лавочек и зелени. Озеленение станет ключевым направлением благоустройства. Для этого нужно будет убрать старые деревья.

«Зеленая зона в центре города, к которой мы все так привыкли, утратила привлекательность: ее заполонили различные арт-объекты, которые не имеют законченных форм. Утрачены некоторые исторические элементы паркового оформления. В частности, знаменитая чугунная решётка исчезает по звеньям. Изношены фонтаны. Надо все восстанавливать, возвращаться к исходной задумке архитекторов», – сказал мэр города Анатолий Локоть.

После уборки старых тополей и кленов в сквере рассадят зелень. Вдвое увеличится число скамеек и фонарей – они будут выполнены «в современной классике», как на Михайловской набережной.

Центральный фонтан в сквере отремонтируют, вокруг сделают веерное мощение, клумбу вокруг него понизят, чтобы он хорошо просматривался со всех сторон. У второго фонтана, с медвежонком, поднимут одну ступеньку и сделают широкий борт.

Торговые павильоны с территории Первомайского сквера уберут, так как они не вписываются в концепцию развития. После разработки проектно-сметной документации власти будут решать вопрос финансирования.

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