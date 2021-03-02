Лукашенко присвоил сыну генеральское звание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присвоил старшему сыну Виктору звание генерал-майора, сообщила пресс-служба главы государства.

«Виктору Лукашенко присвоено очередное воинское звание генерал-майора запаса», — говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.

В пятницу Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) страны Белоруссии.

Глава государства ранее опроверг слухи о том, что намерен передать власть в стране своим детям. «Ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня», — заявил Лукашенко.