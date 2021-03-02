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Лукашенко присвоил сыну генеральское звание

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присвоил старшему сыну Виктору звание генерал-майора, сообщила пресс-служба главы государства.

«Виктору Лукашенко присвоено очередное воинское звание генерал-майора запаса», — говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.

В пятницу Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) страны Белоруссии.

Глава государства ранее опроверг слухи о том, что намерен передать власть в стране своим детям. «Ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня», — заявил Лукашенко.

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WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

Alexander222

Может нынешнему "руководству" страны стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения...

west_nik

Почему она не работает? Выборы закончились, пора трудиться как это делают все жители Беларуссии...
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