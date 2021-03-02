Кремль раскритиковал западные доклады о росте цен на продукты

Кремль раскритиковал оценки западных компаний, включивших Россию в список горячих точек по росту цен на продукты и посчитавших ситуацию с падением доходов россиян хуже среднемировой.

Согласно исследованию NielsenIQ, почти 70% россиян перешли на режим жесткой экономии. Агентство Bloomberg включило Россию в список государств, ставших горячими точками по росту стоимости продуктов.

«Что касается этой публикации, мы с ней не согласны», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, [считаем] неверными», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Очевидно, что из-за пандемии «многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону, в сторону их уменьшения», отметил Песков.

«Это произошло во всем мире. Но то, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны», — подчеркнул он.