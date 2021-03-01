Евросоюз согласовал санкции против России из-за Навального

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали введение персональных санкций против россиян, причастных к аресту Алексея Навального.

Ограничительные меры будут введены в рамках санкционного режима по нарушению прав человека, передает ТАСС со ссылкой на источники в делегациях. Список россиян, против которых будут введены санкции, пока неизвестен, он будет опубликован позднее.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель ранее заявил, что данные меры — первый случай, когда ЕС прибегает к глобальному режиму санкций за нарушения прав человека.

Помимо Евросоюза вопрос о введении санкций против россиян, причастных к делу оппозиционера, рассматривают США. Соответствующий законопроект внесен в Конгресс в начале февраля.

Навального задержали после возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после предполагаемого отравления. ФСИН потребовала заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Ведомство объяснило это тем, что Навальный неоднократно нарушал условия освобождения от реального наказания, не являясь вовремя на обязательную регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Суд удовлетворил ходатайство ФСИН.