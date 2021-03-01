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Финляндия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Правительство Финляндии ввело чрезвычайное положение из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

Введение такого режима позволит властям ввести ряд мер, в том числе временно закрыть рестораны и школы и ограничить передвижение между регионами на фоне резкого роста заболеваемости, передает Reuters.

«Правительство считает необходимым, чтобы у всех нас было меньше контактов. Теперь у каждого есть возможность повлиять на то, как сложатся весна и лето», — пояснила премьер-министр Финляндии Сана Марин.

За последние две недели вспышки COVID-19 были зарегистрированы на горнолыжных курортах в Лапландии, а также среди рабочих на верфях и строительных площадках. С начала пандемии в стране выявили 58 тысяч заболевших, более 700 человек умерли.

С 1 марта власти Финляндии ужесточили ограничения, введенные в связи с коронавирусом. В регионах закрылись общественные сауны и бассейны, спортзалы и фитнес-клубы. Старшеклассников перевели на дистанционное обучение.

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