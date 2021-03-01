Объявлен состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Опытная фигуристка Елизавета Туктамышева и дебютант больших соревнований Евгений Семененко вошли в состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России

Туктамышева не выступала на чемпионатах мира с 2015 года — тогда в Шанхае она завоевала золотую медаль. Также страну представят действующая чемпионка России Анна Щербакова и бронзовый призер того же первенства Александра Трусова.

В мужском одиночном катании выступят чемпион России Михаил Коляда и 18-летний Евгений Семененко, попавший в сборную после победы в финале Кубка России.

В парном катании утверждены Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов; в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Чемпионат мира пройдет 22-28 марта. Российские спортсмены в связи с решением Спортивного арбитражного суда выступят в Швеции под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом ФФККР.