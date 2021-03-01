Гагарина озвучивала интимную сцену для «Бывших» в детской комнате

Певица Полина Гагарина рассказала смешную историю со съемок сериала «Бывшие», которая чуть не свела ее с ума. Артистка призналась в эфире программы «Вечерний Ургант», что эротическую сцену ей пришлось озвучивать из игровой комнаты своих детей.

Одна из главных ролей в третьем сезоне «Бывших» досталась Полине Гагариной. Певица сыграла в проекте богатую писательницу-алкоголичку. По сюжету она влюбляется в психолога Илью. В кадре героиня Гагариной часто появляется обнаженной и у нее множество постельных сцен.

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Полина Гагарина рассказала, что во время работы над проектом ей позвонил режиссер. Она находилась дома и укладывала спать дочь. Оказалось, нужно переозвучить постельную сцену, записав стоны на диктофон. Для работы Гагариной пришлось уединиться в детской комнате.

«Господи, мама дорогая! Я начала процесс: в одной руке телефон, где смотрю сцену, в другой диктофон. Вокруг меня слоники и конструкторы. Я издаю все эти звуки. Отправила режиссеру. Он ответил, что не хватает звуков поцелуев. <…> Это надо было видеть! Я дышу, внимательно слежу, целую руку, вокруг игрушки… В общем, ужас», — сказала Полина Гагарина.

Сериал «Бывшие» рассказывает о наркозависимой дочке олигарха Яне и алкоголика Илью, который бросил пить и работает психологом в реабилитационном центре. Когда молодые люди встречаются, между ними возникает страсть, которая меняет их жизни. Всего выпущено три сезона «Бывших», как раз в третьем и дебютировала Полина Гагарина.