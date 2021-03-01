НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Гагарина озвучивала интимную сцену для «Бывших» в детской комнате

Источник:
Sibnet.ru
199 0
Фото: © кадр из сериала «Бывшие»

Певица Полина Гагарина рассказала смешную историю со съемок сериала «Бывшие», которая чуть не свела ее с ума. Артистка призналась в эфире программы «Вечерний Ургант», что эротическую сцену ей пришлось озвучивать из игровой комнаты своих детей.

Одна из главных ролей в третьем сезоне «Бывших» досталась Полине Гагариной. Певица сыграла в проекте богатую писательницу-алкоголичку. По сюжету она влюбляется в психолога Илью. В кадре героиня Гагариной часто появляется обнаженной и у нее множество постельных сцен.

#Кинематограф
Без обмана: фильмы с реальным сексом в кадре

Полина Гагарина рассказала, что во время работы над проектом ей позвонил режиссер. Она находилась дома и укладывала спать дочь. Оказалось, нужно переозвучить постельную сцену, записав стоны на диктофон. Для работы Гагариной пришлось уединиться в детской комнате.

«Господи, мама дорогая! Я начала процесс: в одной руке телефон, где смотрю сцену, в другой диктофон. Вокруг меня слоники и конструкторы. Я издаю все эти звуки. Отправила режиссеру. Он ответил, что не хватает звуков поцелуев. <…> Это надо было видеть! Я дышу, внимательно слежу, целую руку, вокруг игрушки… В общем, ужас», — сказала Полина Гагарина.

Сериал «Бывшие» рассказывает о наркозависимой дочке олигарха Яне и алкоголика Илью, который бросил пить и работает психологом в реабилитационном центре. Когда молодые люди встречаются, между ними возникает страсть, которая меняет их жизни. Всего выпущено три сезона «Бывших», как раз в третьем и дебютировала Полина Гагарина. 


Еще по теме
Объявлены победители кинопремии «Золотой глобус»
Йовович сыграет в фильме по рассказу Джорджа Мартина
Новый сезон «Акушерки» стартует на канале «Россия»
Дэвид Финчер снимет для Netflix триллер «Убийца»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
О самом главном
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
На языке кошек: как понять питомца
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Мужская сила: какие продукты улучшают сперму
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Опасная метка: как убрать родинку
Все статьи
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Изменение климата посчитали благоприятным для России
Сибирь 01.03.2021 19:07
Житель Хакасии получил срок за изнасилование приемных детей
Сибирь 01.03.2021 16:44
Прибор для бесконтактного исследования груди создали в Новосибирске
Сибирь 01.03.2021 16:16
Сорокаградусные морозы вернутся в Забайкалье в начале марта
Сибирь 01.03.2021 15:12
Самое популярное
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
6758
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
3703
Певица МакSим снялась в экспрессивном клипе с Vegan DJ
3594
Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
3044
Обсуждение (0)
Актуальные темы
Дорожные войны
47
Раскопали в Сибири
69
На грани науки
113
Человек и еда
57
О любви и нравах
84
Самое обсуждаемое
69
Лавров напомнил Европе о дискриминации русскоязычных
53
Байден оценил принадлежность Крыма
34
Горбачев призвал Байдена и Путина «не бычиться»
29
Акция памяти Бориса Немцова прошла в Москве
28
МИД призвал сократить зависимость от «ядовитого доллара»
Sibnet.Ru