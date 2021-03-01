Оливковое масло подорожает в России

Цены на оливковое масло в России могут вырасти в пределах 15%, предупредили поставщики этого продукта. Европейские цены на масло уже подскочили.

Повышение цены связано с плохим урожаем в ряде стран-производителей. Речь, прежде всего, идет об Испании, на которую приходится около 50% мирового производства оливок. Страна пострадала из-за холодной зимы и шторма «Филомена».

Ситуация усугубляется ожидаемым снижением урожая оливок в Греции и Италии на 10-30%. Европейские цены на масло уже повысились на 20-40%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поставщиков.

Собеседник газеты в крупной торговой сети сообщил, что новые заказы по импорту оливкового масла из Италии уже приходят с ростом цены на 6-15%.