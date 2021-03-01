Житель Хакасии получил срок за изнасилование приемных детей

Житель Аскизского района Хакасии проведет 21 год в колонии за то, что семь лет насиловал двух девочек, которые находились под опекой его жены, сообщило в понедельник СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Следствие и суд установили, что с 2012 по 2019 год 55-летний житель Аскизского района в своем частном доме регулярно насиловал двух девочек девяти и 12 лет, которые находились под опекой его жены, угрожая детям убийством.

Подсудимый признал свою вину. Его приговорили к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Кроме того, суд назначил компенсацию морального вреда – по 500 тысяч рублей в пользу каждой из девочек. Сторона защиты обжаловала приговор.