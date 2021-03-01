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Прибор для бесконтактного исследования груди создали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба холдинга «Швабе»

Новосибирский приборостроительный завод госкорпорации «Ростех» запатентовал устройство для бесконтактного исследования и лечения новообразований молочной железы.

Устройство представляет собой фиксатор молочной железы: она фиксируется с помощью двух компрессионных П-образных рамок, которые закреплены между собой опорными элементами с контактными пластинами.

«Через специальное отверстие верхнего элемента внутрь фиксатора подается иммерсионная жидкость, необходимая для дальнейших процедур ультразвуковым инструментом. Пациент при этом сидит за столом в многофункциональном кресле», – сообщила пресс-служба холдинга «Швабе», в который входит завод.

Нижний компрессионный элемент – разъемный, это повышает универсальность устройства и сокращается время на его подготовку между процедурами. Съемную контактную пластину можно менять на стерильную.

Эластичная вставка в форме полого цилиндра, расположенная в отверстии верхнего элемента, не дает иммерсионной жидкости растекаться. Учитывая анатомическую форму молочной железы, в зависимости от ее размера и локализации образования, расположение отверстия может меняться.

«Другая особенность изобретения – ускоренный процесс фиксации устройства, не доставляющий пациенту лишнего дискомфорта. Первая пара опорных элементов выполнена в дугообразной форме, вторая – в виде стоек со сквозными отверстиями. Это позволяет плавно, без перекоса и заклинивания, перемещать верхний компрессионный элемент относительно нижнего», – пояснил директор завода Василий Рассохин.

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