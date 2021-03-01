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«Айнтрахт» претендует на медали Бундеслиги впервые за 28 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Getty Images
Необычайно много претендентов на топ-3 присутствуют в футбольных чемпионатах «большой пятерки» Один из них — франкфуртский «Айнтрахт», который успешно бьется с самой «Баварией».

Тренды «Айнтрахта»

Мюнхенская «Бавария» в XXI веке 14 раз выиграла Бундеслигу, дважды взяла бронзовые медали и трижды — серебряные. Остальные клубы выступают неустойчиво: держатся лишь «Боруссия» Дортмунд и «Лейпциг». Однако в нынешнем сезоне объявился новый фаворит: впервые с начала 90-х это «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне.

Эксперты Legalbet.by выявили несколько положительных трендов в игре «Айнтрахта»:

  1. Франкфуртцы забивали минимум два мяча в 11 минувших играх Бундеслиги. Это повторение рекорда 1977 года.
  2. Клуб забивал минимум два мяча в семи выездных матчах из последних восьми в Бундеслиге.
  3. Гессенцы не проигрывают на протяжении 11 матчей первенства (девять побед, две ничьи).
  4. После 22-го тура «орлы» входят в топ-4 таблицы Бундеслиги. Это их лучший результат в XXI веке.

Когда такое было

Единственный раз «Айнтрахт» был чемпионом Германии в далеком 1959 году, еще до основания Бундеслиги. Успех к команде вернулся на короткий период в конце 1980-х:

  • 1988 — победа в Кубке Германии;
  • 1990 — бронза в Бундеслиге;
  • 1991 — четвертое место в Бундеслиге;
  • 1992, 1993 — бронза в Бундеслиге.

Нынешний камбэк команды связан с приходом Бруно Хюбнера на должность спортивного директора.

Причина успеха: спортивный директор, который уйдет

В 2011 году спортдиром стал Бруно Хюбнер — в то время «Айнтрахт» прозябал во Второй Бундеслиге. Его работа позволила франкфурцам тут же вернуться в высший дивизион и с ходу занять шестую позицию. В последующем Хюбнер курировал три кампании «орлов» в Лиге Европы, а также два финала Кубка Германии, включая наивысший успех за последние 30 лет — победу в Кубке 2018 года.

Именно на Хюбнере лежала ответственность за тренерские назначения, и они полностью себя оправдали.

2011 год — Армин Фе

Тренером «Айнтрахта» стал Армин Фе, который вернул команду в Бундеслигу и успешно руководил ею три года.

2016 год — Нико Ковач

Хюбнер рискнул пригласить тренера, ни разу не работавшего со взрослыми клубами. В 2016-м Ковач спас тонущий «Айнтрахт» от вылета во Вторую Бундеслигу, в 2017-м занял с командой 11-е место, а в 2018-м к восьмому месту в чемпионате добавил тот самый Кубок Германии.

2018 год — Ади Хюттер

После ухода Ковача в «Баварию» тренировать «Айнтрахт» пришел Хюттер, который уже заработал имя в Австрии. В случае с Хюттером вспоминается теория «Дайте тренеру три сезона, и он сделает из команды конфетку». Почему?

  • Бундеслига-2018/2019: гессенцы заняли седьмое место.
  • Бундеслига-2019/2020: команда финиширует девятой.
  • Бундеслига-2020/2021: «орлы» претендуют на Серебряную салатницу.

Летний уход

60-летний Хюбнер по окончании сезона покинет команду. Он заявил, что вложит все силы в успешное завершение сезона.

Перспективы на сезон

«Айнтрахт» занимает четвертое место в таблице Бундеслиги, отставая от лидера на семь очков. У команды отличная атака — основа впечатляющей победной серии. Гессенцы вторые по результативности в чемпионате, а их форвард Андре Силва в погоне за Робертом Левандовски в списке бомбардиров.

Другой фактор — параллельные турниры. 12 августа «орлы» вылетели из Кубка Германии, а в еврокубках не участвуют. Это позволяет сосредоточиться на борьбе за чемпионство. Побеждать топов они уже научились: «Бавария» 20 февраля была заслуженно бита во Франкфурте – 1:2.

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