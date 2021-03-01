НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Сорокаградусные морозы вернутся в Забайкалье в начале марта

Источник:
Sibnet.ru
180 0
Фото: © Sibnet.ru

Морозы вернутся в Забайкалье в ближайшие дни. Крайне низкие температуры установятся ночью в северных районах края в первые дни марта, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

Во вторник в Забайкалье преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой снег. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. В большинстве районов края ночью температура упадет до 29 градусов ниже нуля, местами до 39 градусов мороза. А по северной половине края синоптики ожидают до минус 45 градусов.

Днем будет теплее. В большинстве районов от 7 до 12 градусов мороза, по южной половине края до нуля. А в среду и четверг придет небольшое потепление.

Так, температура ночью в середине недели в большинстве районов не опустится ниже 23 градусов мороза, но по северу сохранятся крайне низкие температуры — ниже 38 градусов. Днем столбик термометра достигнет значений от минус 5 до минус 10 градусов, а по южным районам до плюс 2 градусов.

Еще по теме
Синоптики дали прогноз на начало весны в Новосибирске
Жителей Алтая предупредили о сильном ветре
Аномальные снегопады пообещали сибирякам
Красноярск стал лидером в списке самых грязных городов мира
смотреть все
Забайкалье #Гео
Домострой
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Все статьи
Подробности
•
Как отдыхаем на 8 Марта
•
Эксперты спрогнозировали курс доллара на весну
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Житель Хакасии получил срок за изнасилование приемных детей
Сибирь 01.03.2021 16:44
Прибор для бесконтактного исследования груди создали в Новосибирске
Сибирь 01.03.2021 16:16
Сорокаградусные морозы вернутся в Забайкалье в начале марта
Сибирь 01.03.2021 15:12
Синоптики дали прогноз на начало весны в Новосибирске
Сибирь 01.03.2021 13:55
Самое популярное
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
6739
Певица МакSим снялась в экспрессивном клипе с Vegan DJ
3576
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
3408
Киберспортсмен Dota 2 стал послом Ростелекома
3247
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Uynachalnica

Насыпал мешок откровенного заумного трепа, чтобы о себе напомнить! Мог бы прямо сказать, цены будут расти,...

karuto

Ай молодца. Всё ядерные угрозы как туман. А зачем тогда бриты, французы, янки себе ракеты и бомбы оставляют....

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.
Sibnet.Ru