Сорокаградусные морозы вернутся в Забайкалье в начале марта

Морозы вернутся в Забайкалье в ближайшие дни. Крайне низкие температуры установятся ночью в северных районах края в первые дни марта, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

Во вторник в Забайкалье преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой снег. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. В большинстве районов края ночью температура упадет до 29 градусов ниже нуля, местами до 39 градусов мороза. А по северной половине края синоптики ожидают до минус 45 градусов.

Днем будет теплее. В большинстве районов от 7 до 12 градусов мороза, по южной половине края до нуля. А в среду и четверг придет небольшое потепление.

Так, температура ночью в середине недели в большинстве районов не опустится ниже 23 градусов мороза, но по северу сохранятся крайне низкие температуры — ниже 38 градусов. Днем столбик термометра достигнет значений от минус 5 до минус 10 градусов, а по южным районам до плюс 2 градусов.