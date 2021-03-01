НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Школьники перечислили ненужные предметы

Источник:
Sibnet.ru
287 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские школьники хотели бы исключить из школьной программы ОБЖ, технологию и астрономию, сообщается в исследовании Института прогрессивного образования.

«Почти 70% учеников 8-11 классов школ хотят исключить ОБЖ из учебной программы, еще почти 60% — технологию. Около 40% убрали бы астрономию», — приводит РИА Новости результаты исследования.

Уроки ОБЖ в основном проводятся формально, реальных знаний по выживанию на них не дают, считают школьники. Технология, по мнению детей, устаревший и неактуальный предмет с сексистским разделением на мужскую и женскую программы.

Астрономия, по словам 38% учеников, скучный предмет. Подростки считают, что он никогда не пригодится им в жизни. Еще 22% школьников считают неправильным изучать в школе основы религии. 17% отказались бы от краеведения, 15% — от музыки и ИЗО.

В исследовании приняли участие более 1,7 тысячи школьников из 74 регионов России.

Еще по теме
Выпускники школ сдадут экзамены по упрощенным правилам
Выпускники смогут поменять перечень предметов за две недели до ЕГЭ
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
Как изменится школа: без мела и смартфонов
смотреть все
Жизнь #Образование
Домострой
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Все статьи
Подробности
•
Как отдыхаем на 8 Марта
•
Эксперты спрогнозировали курс доллара на весну
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Житель Хакасии получил срок за изнасилование приемных детей
Сибирь 01.03.2021 16:44
Прибор для бесконтактного исследования груди создали в Новосибирске
Сибирь 01.03.2021 16:16
Сорокаградусные морозы вернутся в Забайкалье в начале марта
Сибирь 01.03.2021 15:12
Синоптики дали прогноз на начало весны в Новосибирске
Сибирь 01.03.2021 13:55
Самое популярное
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
6739
Певица МакSим снялась в экспрессивном клипе с Vegan DJ
3576
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
3408
Киберспортсмен Dota 2 стал послом Ростелекома
3247
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Uynachalnica

Насыпал мешок откровенного заумного трепа, чтобы о себе напомнить! Мог бы прямо сказать, цены будут расти,...

karuto

Ай молодца. Всё ядерные угрозы как туман. А зачем тогда бриты, французы, янки себе ракеты и бомбы оставляют....

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.
Sibnet.Ru