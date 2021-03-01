Школьники перечислили ненужные предметы

Российские школьники хотели бы исключить из школьной программы ОБЖ, технологию и астрономию, сообщается в исследовании Института прогрессивного образования.

«Почти 70% учеников 8-11 классов школ хотят исключить ОБЖ из учебной программы, еще почти 60% — технологию. Около 40% убрали бы астрономию», — приводит РИА Новости результаты исследования.

Уроки ОБЖ в основном проводятся формально, реальных знаний по выживанию на них не дают, считают школьники. Технология, по мнению детей, устаревший и неактуальный предмет с сексистским разделением на мужскую и женскую программы.

Астрономия, по словам 38% учеников, скучный предмет. Подростки считают, что он никогда не пригодится им в жизни. Еще 22% школьников считают неправильным изучать в школе основы религии. 17% отказались бы от краеведения, 15% — от музыки и ИЗО.

В исследовании приняли участие более 1,7 тысячи школьников из 74 регионов России.