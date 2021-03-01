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Бывшая солистка Little Big найдена мертвой в своей квартире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из клипа

Актриса и экс-участница группы Little Big Анна Каст найдена мертвой в своей квартире. Ее тело обнаружил волонтер в воскресение.

Последние полгода Анна Каст страдала от проблем со спиной и практически не вставала в постели. Ее навещали волонтеры, а в воскресенье, 28 февраля, один из них обнаружил артистку мертвой, сообщили в понедельник СМИ.

Известно, что у Каст была третья группа инвалидности. Она была больна ахондроплазией и выросла до 130 сантиметров.

Анна Каст обрела популярность будучи солисткой группы Little Big. Она входила в первоначальный состав коллектива, но уже через год из него ушла. Также она снялась в нескольких фильмах — «Ментовские войны», «Клад», «Пером и шпагой».




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