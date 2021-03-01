Бывшая солистка Little Big найдена мертвой в своей квартире

Фото: © кадр из клипа
Актриса и экс-участница группы Little Big Анна Каст найдена
мертвой в своей квартире. Ее тело обнаружил волонтер в воскресение.
Последние полгода Анна Каст страдала от проблем со спиной и
практически не вставала в постели. Ее навещали волонтеры, а в воскресенье, 28
февраля, один из них обнаружил артистку мертвой, сообщили в понедельник СМИ.
Известно, что у Каст была третья группа инвалидности. Она была больна ахондроплазией и выросла до 130 сантиметров.
Анна Каст обрела популярность будучи солисткой группы Little
Big. Она входила в первоначальный состав коллектива, но уже через год из него
ушла. Также она снялась в нескольких фильмах — «Ментовские войны», «Клад»,
«Пером и шпагой».