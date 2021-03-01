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Twitter обвинили в злостном нарушении российских законов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: homegets.com / Attribution License

Соцсеть Twitter проигнорировала требования Роскомнадзора об удалении запрещенной информации, чем злостно нарушила российское законодательство, говорится на сайте ведомства.

«С 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2 862 материала с запрещенной информацией», — сказано в сообщении. Среди них твиты с призывами к суициду, порнографические изображения несовершеннолетних, а также материалы о способах совершения самоубийств и изготовления наркотиков.

В общей сложности ведомство направило в адрес администрации соцсети более 28 тысяч требований об удалении материалов с запрещенной информацией, отмечается в сообщении.

С 1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.

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