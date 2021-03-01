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Ростелеком объявил о начале акции для тарифа «Игровой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком объявил о начале акции «Играй по промо-цене». Абоненты могут получить два месяца специальной цены на тариф «Игровой».

С 25 февраля по 31 марта абоненты, которые ранее не были подключений к тарифу «Игровой» могут получить до двух месяцев тарифа по специальной цене. Например, если абонент подключился к тарифу 5 марта, то специальная цена будет действовать до конца марта и весь апрель. Затем плата будет взиматься по базовому тарифу.

Подключиться к акции могут новые абоненты Ростелекома и те, кто не был подключен к тарифу «Игровой» (включая любые пакетные предложения, содержащие тариф) последние три месяца. То есть с 27 ноября 2020 года.

Для жителей Москвы специальная цена действует 60 дней с момента подключения. То есть при подключении 5 марта – до 4 мая. В акции смогут участвовать все жители России, за исключением Дальневосточного федерального округа. В акции также не участвуют пакетные предложения с мобильной связью.

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