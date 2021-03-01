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Синоптики дали прогноз на начало весны в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Западные циклоны принесут в Новосибирскую область снегопады и метели в первые дни марта, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Над нами сейчас располагается обширный циклон. Идет снег, контрастная фронтальная зона располагается над нами», – рассказала собеседница.

По ее словам, сильные снегопады продолжатся весь понедельник и половину ночи вторника. Во вторник днем вероятен небольшой снег. На дорогах ожидаются снежные заносы, гололедица. В ночь на вторник будет 14-16, днем – 8-10 градусов ниже нуля.

В среду осадки прекратятся, будет наблюдаться рост атмосферного давления. Ночью ожидается 18-20, в дневные часы – 8-10 градусов холода. В четверг – 12-14 градусов ниже нуля ночью, 3-5 градусов днем.

«С запада, из-за Уральского хребта будет переваливать очередной циклон, снова будет повышение температуры», – пояснила Виноградова.

По ее словам, первая декада марта ожидается с температурой выше нормы, неустойчивым характером погоды, снегопадами, метелями, порывистым ветром в большинстве дней.

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