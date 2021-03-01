Спортсмен из Республики Алтай стал чемпионом мира по биатлону

Спортсмен из Республики Алтай Денис Иродов завоевал первое место в индивидуальной гонке на 12,5 километра на юниорском чемпионате мира по биатлону, сообщило правительство региона.

Соревнования проходили в австрийском Обертиллиахе. На первом огневом рубеже спортсмен дважды промахнулся, а остальные три прошел чисто. В итоге 18-летний российский спортсмен выиграл золото, на 32 секунды опередив занявшего второе место француза Эдгара Жени.

В январе этого года на Всероссийских соревнованиях по биатлону, отборочных к Первенству мира, в Уфе, среди юношей и девушек 17-18 лет, на дистанции 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами Денис Иродов стал серебряным призером.

Денис Иродов родился и вырос в Горно-Алтайске, начал спортивную карьеру в 2010 году в детско-юношеской спортивной школе города Горно-Алтайска под руководством своего отца Вадима Иродова. С 2019 года Денис занимается в спортивной школе по зимним видам спорта. Он – студент психолого-педагогического факультета Горно-Алтайского государственного университета.

Является мастером спорта России по биатлону, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, победитель и призер первенств Сибирского федерального округа по биатлону и лыжным гонкам, победитель и призер всероссийских соревнований по биатлону, двукратный серебряный призер III зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года в Лозанне.