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Девяностолетняя невеста в Забайкалье расписалась с возлюбленным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © geralt / Pixabay License

Девяностолетняя невеста в Забайкалье в 2020 году вышла замуж за мужчину моложе себя. Это самый преклонный возраст среди всех женщин, решивших вступить в брак в 2020 году, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Десять лет назад браки заключались в Забайкалье наиболее часто в возрасте 20-26 лет. Сегодня в подавляющем большинстве возраст вступления в брак составляет 25-34 года. По словам руководителя Департамента ЗАГС Ольги Корягиной, более позднее создание семьи — это общемировая тенденция.

Но две пары в 2020 году в регионе все же побили возрастной «рекорд». Невеста в Тунгокоченском районе в возрасте 91 года вышла замуж за мужчину на четыре года младше себя. Еще один жених в возрасте 91 года из Сретенска нашел невесту 86-и лет и отвел ее в ЗАГС.

А самый молодой возраст молодоженов по умолчанию всегда составляет 16 лет — именно в таком возрасте разрешено вступать в брак на территории Российской Федерации.

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