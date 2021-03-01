Жителей Алтая предупредили о сильном ветре

Усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами по югу и востоку – с порывами до 27 метров в секунду ожидается в Алтайском крае в первый день вены, сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Спасатели отмечают, что возможно возникновение происшествий, обусловленных падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций.

Руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, объектов жизнеобеспечения и экономики рекомендовали предпринять соответствующие профилактические меры.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности, в частности, обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями и около стен домов.