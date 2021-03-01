Стартует ремонт дороги на Телецкое озеро

Этой весной в Республике Алтай начнется ремонт 24 километров трассы, ведущей на Телецкое озеро.

Это один из наиболее популярных маршрутов среди туристов общей протяженностью в 140 километров. Дорогу в прошлом году передали на федеральный уровень.

На всем участке необходимо провести капитальный ремонт, чтобы усилить дорожную одежду: она уже не справляется с современными нагрузками. Для этого будут использовать технологию холодной регенерации – такой ремонт прослужит минимум 24 года, нужно будет только каждые пять лет обновлять защитные слои покрытия.

Как отмечает упрдор «Алтай», первые участки приведут в порядок уже к осени. Работы пройдут от Кызыл-Озёка до села Карасук и от перевала Карасук до села Паспаул.

Вблизи федеральной трассы расположены населенные пункты, садоводства и детский лагерь отдыха, поэтому особое внимание уделят безопасности дорожного движения. Здесь построят тротуары для пешеходов, установят электроосвещение и новое барьерное ограждение, отремонтируют автобусные остановки.

Аналогичные работы начнутся летом на участке с 80 по 88 км, его введут в эксплуатацию в следующем году. Продолжится проектирование следующих объектов, сейчас в работе – еще 27 километров. При этом всю дорогу планируется обновить за ближайшие пять лет.