Объявлены победители кинопремии «Золотой глобус»

«Земля кочевников» получила «Золотой глобус» как лучший драматический фильм, а «Бората-2» признали лучшей комедией. 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения прошла в США в воскресенье.

«Золотой глобус» вручают более чем в двух десятках номинаций. Традиционно самыми престижными остаются категории лучших фильмов, режиссера, актера и актрисы.

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Награду кинопремии забрали режиссер Хлоя Чжао за «Землю кочевников», актриса Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей») за главную роль в драме и Розамунд Пайк («Аферистка») за лучшую женскую роль в комедии.

Среди актеров премию получили Чедвик Боузман за роль в «Матери блюза». Награда досталась ему посмертно, артист умер в 2020 году. Лучшая мужская роль в комедии у Саши Барона Коэна («Борат-2»).

Лучшим анимационным фильмом стала картина от Pixar «Душа». Лучший фильм на иностранном языке — «Минари».

Фильмы победители

«Земля кочевников». По сюжету, 60-летняя женщина Ферн (Френсис МакДорманд) остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в ее небольшом городке.

Она грузит свои пожитки в фургон и отправляется в путешествие, став одной из племени современных кочевников. Ферн ездит от штата к штату в поисках сезонного заработка.

«Борат-2». По мнению президента Казахстана, 14 лет назад журналист Борат Сагдиев опозорил родину на весь мир, поэтому его сослали на рудники, а из продюсера Азамата сделали кожаное кресло. Теперь президент больше обеспокоен тем, что влиятельные державы не воспринимают его страну всерьез.

Борату выдается новое задание: отправиться в Америку и подарить вице-президенту Майку Пенсу обезьяну Джонни — министра культуры Казахстана и порно-звезду N1. Но по прибытии в ящике вместо обезьяны Борат обнаруживает собственную 15-летнюю дочь Тутар.