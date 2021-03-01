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Йовович сыграет в фильме по рассказу Джорджа Мартина

Источник:
Deadline
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Фото: © millajovovich, instagram.com/millajovovich

Новый фильм «В затерянных землях» по одноименному рассказу Джорджа Мартина снимет режиссер Пол Андерсон. Одну из главных ролей сыграет Милла Йовович.

По сюжету королева Леди Меланж мечтает получить магический дар и стать оборотнем. Она обращается за помощью к могущественной волшебнице по имени Серая Элис. Элис вместе с проводником, бродягой Бойсом, отправляется в призрачную пустыню, известную как Затерянные земли, где им предстоит сразиться с людьми и демонами.

Милла Йовович в фильме сыграет волшебницу Сераю Элис, а в роли бродяги Бойса — актер Дэйв Батиста, известный по «Стражам Галактики».

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