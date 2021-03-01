Красноярск стал лидером в списке самых грязных городов мира

Красноярск занял первую строчку в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире. Сибирский город обогнал по уровню загрязнения пакистанский Лахор и Дели в Индии.

Красноярский край — крупнейший промышленный регион. Большинство загрязняющих воздух предприятий строилось в середине прошлого века.

Сейчас жители городов вынуждены периодически жить в режиме «черного неба», когда в приземном слое скапливается максимальная концентрация вредных веществ. Наиболее сложна ситуация сложилась в Норильске и Красноярске.

Данные на понедельник об уровне загрязнения в реальном времени, размещенные на сайте IQAir, свидетельствуют о том, что городом с грязным воздухом в мире стал Красноярск. В тройку антилидеров вошли также города в Пакистане и Индии.