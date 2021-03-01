Тихановская сказала, когда падет режим Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что действующий глава государства Александр Лукашенко покинет свой пост уже весной.

«Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет», — сказала Тихановская в интервью западным СМИ.

По ее словам, свою роль сыграет давление на режим внутри страны. «Мы полагаем, что Когда все, кто против, будут действовать — разными способами. Нас большинство», — приводит РИА Новости выдержки из интервью.

«Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и ЕС. Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет», — выразила надежду Тихановская.