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Крупный пожар произошел на новосибирском складе спецтехники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Склад спецтехники загорелся в Октябрьском районе Новосибирска вечером в воскресенье, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Склад загорелся на Автогенной улице в воскресенье в 20.30 по местному времени (16.30 мск). Чтобы потушить его, понадобилось четыре часа.

По словам очевидцев в соцсетях, возгорание произошло внутри закрытого здания. Чтобы остановить распространение огня, пожарным пришлось вскрывать ворота. В ликвидации возгорания участвовали 47 человек и 13 единиц техники.

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Uynachalnica

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он ещё на этой грешной земле?я думал он в ней...

Darkin Sral

Ему ли кого то учить, что делать? Бесхребетное существо..

karuto

Ай молодца. Всё ядерные угрозы как туман. А зачем тогда бриты, французы, янки себе ракеты и бомбы оставляют....
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