Крупный пожар произошел на новосибирском складе спецтехники

Склад спецтехники загорелся в Октябрьском районе Новосибирска вечером в воскресенье, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Склад загорелся на Автогенной улице в воскресенье в 20.30 по местному времени (16.30 мск). Чтобы потушить его, понадобилось четыре часа.

По словам очевидцев в соцсетях, возгорание произошло внутри закрытого здания. Чтобы остановить распространение огня, пожарным пришлось вскрывать ворота. В ликвидации возгорания участвовали 47 человек и 13 единиц техники.